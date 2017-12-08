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Снегопады ударили по свердловским автомобилистамСегодня в 12:11

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Количество ДТП возросло.

Погодные условия спровоцировали рост количества ДТП в Свердловской области. Из-за снегопадов на отдельных участках автодорог региона видимость снижена до 100 метров, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД.

На трассе Пермь - Екатеринбург сразу несколько аварий произошло на 200-метровом отрезке. Полицейские зафиксировали как опрокидывания, так и съезды в кювет. Проезжая часть сужена до одной полосы, возник затор.

На автодороге Екатеринбург - Полевской произошло ДТП с участием сразу трех машин. Движение также затруднено.

В ГИБДД отмечают, что причинами аварий в большинстве случаев являются несоответствие скоростного режима погодным условиям, несоответствие типа шин зимнему периоду, несоблюдение дистанции и очередности проезда.

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