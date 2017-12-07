×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Средний Урал идут снегопадыСегодня в 10:01

  • Текст

Долгожданные.

На Свердловскую область надвигается снегопад. Осадки пройдут уже 7 декабря 2017 года, сообщает Уральский гидрометцентр.

8 и 9 декабря снег продолжит идти, местами умеренный, в горах – до сильного. Возможны метели, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, к выходным немного похолодает. 8 декабря столбик термометра опустится до минус 3-5 градусов днем и минус 5-7 ночью, 9 декабря – до минус 4-6 градусов днем и минус 5-7 ночью.

Стоит отметить, что ранее синоптики сообщили, что ноябрь 2017-го на Среднем Урале стал самым теплым и малоснежным в Екатеринбурге за 12 лет. Температура в начале декабря также значительно превышает норму.

Ранее по теме:
Ноябрь 2017 года на Среднем Урале побил температурный рекорд

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×