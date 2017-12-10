Следователи проводят проверку.

В шахте "Кальинская" погиб один из рабочих. Следственный отдел по Североуральску проводит доследственную проверку.

"По предварительным данным, 8 декабря 2017 года около 20.30 на шахте "Кальинская", на панельном штреке отметки, в результате динамического проявления горного давления (удара) произошел выброс кусков горной массы с кровли и стенок выработки. В результате обвала горной породы погиб мастер – взрывник 5 разряда, 1971 года рождения", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Летом 2017 года в расположенных в Североуральском ГО шахтах погибли сразу два рабочих: 9 июля в столкновении двух электропоездов на 1130 горизонте шахты "Кальинская" смертельные травмы получил 49-летний машинист, 13 июля на 920 горизонте шахты "Ново-Кальинская" от травм, полученных при обвале горной породы, погиб 45-летний шахтер-проходчик. Возбуждены уголовные дела.



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