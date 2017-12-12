Военного авиационного училища штурманов.

Отравление 40 первокурсников Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов (ЧВВАКУШ), по предварительным данным, произошло из-за употребления в пищу продуктов питания, принесенных из увольнения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"По результатам первичного медицинского осмотра у военнослужащих были выявлены признаки функционального расстройства пищеварения. Заболевшие были оперативно изолированы в лазарете училища. В целях профилактики все контактировавшие с заболевшими были взяты под усиленное медицинское наблюдение", - добавили в пресс-службе.

ЧВВАКУШ - единственный военный вуз в России и СНГ, где готовят офицеров-штурманов и офицеров боевого управления. На его базе переподготовку проходят и иностранные военные со всего мира.

Стоит отметить, что массовое заболевание курсантов авиаучилища поставило под угрозу срыва день открытых дверей, запланированный на 17 декабря.

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