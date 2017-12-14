ГИБДД "перетрясет" челябинского перевозчика после аварии с трамваемСегодня в 11:01
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Вскрылись нарушения.
Южноуральская прокуратура поручила челябинской ГИБДД провести внеплановую проверку ООО "Автобусная компания", которому принадлежит протаранившая трамвай маршрутка.
Авария произошла утром 13 декабря на Свердловском проспекте. Водитель маршрутного такси Ford врезался во встречный трамвай. Виновник аварии и семь его пассажиров получили травмы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе проверки вскрылись нарушения при допуске водителя к управлению. Выяснилось, что в его путевом листе не было даты прохождения предрейсового осмотра.
"Каждое утро водитель обязан проходить предрейсовый осмотр, по итогам которого ему выдается путевой лист. В данном случае путевой лист не содержал дату прохождения осмотра, в связи с чем надлежит установить проходил ли он его вообще. ГИБДД проверит у перевозчика, как организовано прохождение ежедневного осмотра водителей, заполняются ли соответствующие журналы", - пояснили в ведомстве.
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