Пожарные были уверены, что дом необитаем.

В многострадальном бараке на Эльмаше, о судьбе которого "Уралинформбюро" писало в ноябре, в ночь на 16 декабря произошел пожар. Об этом корреспонденту агентства сообщили жильцы дома №22 по улице Даниловской.

По словам свидетелей происшествия, виновником пожара стал бомж, который забрался через окно в пустующее помещение магазина на 1 этаже здания и разжег костер, после чего, видимо, заснул. Итог печален: по данным пресс-службы Управления МЧС России по Свердловской области, искры от костра воспламенили валявшийся вокруг мусор. Повреждена внутренняя обшивка неэксплуатируемой части муниципального жилого дома.

Сам бомж едва не задохнулся от дыма. Его спасли сотрудники МЧС. Сейчас поджигатель находится в реанимации ГБК №14.

Последствия могли быть гораздо более фатальными: на втором этаже здания живет две семьи, в том числе шестеро детей. Как рассказала "Уралинформбюро" проживающая там Ольга Котельникова, пожарные даже не стали их будить и выводить на улицу, так как были уверены, что дом необитаем.

Более того, дом уже числится в списке "расселенных" на сайте Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.



Судя по этим данным, в доме никто не живет

"Несмотря на наши неоднократные просьбы, администрация города даже не заколотила окна на первом этаже дома, — возмущается Ольга Котельникова. — Вот туда и пробираются люди, чтобы погреться. Может, чиновники уже и отчитались за наше якобы отселение?"

Семьи Котельниковых и Ножкиных, проживающие в доме №22 на Даниловской, спасло чудо - приехал родственник Ножкиных и открыл дверь их квартиры своим ключом. К этому моменту вся квартира уже была в дыму.

"Мы могли вообще не проснуться, — ужасается собеседница агентства. — Теперь вот вынуждены искать съемное жилье, а откуда у нас лишние деньги?"

Дом №22 по улице Даниловской признан аварийным еще в 2011 году, но отселение его началось только нынешней осенью. Причем началось совершенно внезапно для обитателей барака: в конце августа 2017 года жильцов звонком из мэрии уведомили, что их дом сносят, и они должны до 27 декабря переехать в квартиры, предоставленные им администрацией Екатеринбурга. А спустя всего двое суток мэрия направила в суд иск на принудительное выселение жильцов, "тормозящих" с переездом.

Семьи Котельниковых и Ножкиных переезжать не стали, и вовсе не из вредности. Квартира-студия на улице Цветоносной, которую им представили горадминистрация и застройщик ("Группа ЛСР" на Урале"), оказалась непригодна для проживания сразу двух семей.

Тогда муниципальные власти вновь подали на упрямых жильцов в иск в суд, но проиграли процесс. Альтернативные варианты переселения Котельниковым и Ножкиным администрация города так и не предоставила.

После публикации "Уралинформбюро" дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки. Котельникову и Ножкину пригласил на прием мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, он пообещал до конца года помочь с экспертизой их жилплощади, чтобы оформить денежную компенсацию. Одновременно с этим, как оказалось, городской комитет жилищной политики подал апелляцию на решение суда.

"Они тянут время, но для чего? — изумляется Котельникова. — Ведь если дом сгорит, экспертизу заказывать будет уже некуда. А если с домом сгорят и жильцы, ее будет некому платить!"

Впрочем, сами жильцы пострадавшего дома пока не видят в случившемся криминальной составляющей и не считают субботнее ЧП умышленным поджогом. Однако, отчаявшись найти защиту у муниципальных чиновников, они уже обратились за помощью к депутатам Госдумы РФ.

Как сообщила "Уралинфомбюро" Ольга Котельникова, депутат Андрей Альшевских, выслушав жалобы погорельцев, пообещал сделать запрос в Генпрокуратуру РФ. Журналисты нашего агентства направили на имя главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана официальный запрос с просьбой подтвердить обещания, данные семьям Котельниковых и Ножкиных во время мэрского приема.

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