Снегом.

Огнеборцы ликвидировали пожар на несанкционированной свалке на улице Черняховского в Екатеринбурге.

"19 декабря в 14.50 пожарные завершили работы по проливке тлеющего полигона отходов. В течение шести дней пожарные и спецтехника ликвидировали очаги горения и тления мусора. Все эти дни круглосуточно, в условиях низких ночных температур пожарные производили проливку многометровых залежей. Ежедневно на свалку вывозили снег с улиц города", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Следует отметить, что в воздухе не было выявлено превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Как ранее сообщалось, свалка загорелась 14 декабря. Площадь возгорания составила порядка 1000 "квадратов". В районе ЧП было сильное задымление.

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