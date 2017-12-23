×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Кольцовском тракте микроавтобус вылетел в кювет21 декабря в 19:53

  • Текст

От толчка лековушки.

Вечером 21 декабря 2017 года в Екатеринбурге на Кольцовском тракте пассажирский микроавтобус вылетел в кювет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского ОГИБДД, водитель "Дэу Нексии" не справился с управлением и допустил боковое столкновение с попутным "Фиатом Дукато". От удара последний выбросило в кювет. Пострадавших нет. На месте аварии работали несколько экипажей ГИБДД.

Стоит отметить, что это не первая авария с участием автобусов за последние два дня. 20 декабря на 4 километре дороги Нижняя Тура - Качканар в кювет съехал автобус Kia (маршрут №819 "Екатеринбург - Качканар"). Его 41-летний водитель не выдержал боковой интервал до попутной легковушки и задел ее. После столкновения автобус съехал с дороги и "лег" на правый бок. Никто из 13 пассажиров не пострадал - все были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее по теме:
На свердловской трассе перевернулся автобус

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×