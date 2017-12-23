От толчка лековушки.

Вечером 21 декабря 2017 года в Екатеринбурге на Кольцовском тракте пассажирский микроавтобус вылетел в кювет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского ОГИБДД, водитель "Дэу Нексии" не справился с управлением и допустил боковое столкновение с попутным "Фиатом Дукато". От удара последний выбросило в кювет. Пострадавших нет. На месте аварии работали несколько экипажей ГИБДД.

Стоит отметить, что это не первая авария с участием автобусов за последние два дня. 20 декабря на 4 километре дороги Нижняя Тура - Качканар в кювет съехал автобус Kia (маршрут №819 "Екатеринбург - Качканар"). Его 41-летний водитель не выдержал боковой интервал до попутной легковушки и задел ее. После столкновения автобус съехал с дороги и "лег" на правый бок. Никто из 13 пассажиров не пострадал - все были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее по теме:

На свердловской трассе перевернулся автобус