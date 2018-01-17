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В южноуральской школе девятиклассники устроили поножовщинуСегодня в 16:10

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Один из них попал в больницу.

17 января в одной из школ Сосновского района подрались двое девятиклассников. Один из них ударил другого ножом. Пострадавшего доставили в больницу с непроникающим ранением, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Состояние школьника удовлетворительное. В случившемся разбирается полиция и прокуратура.

Подозреваемый 16-летний подросток задержан, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Следует напомнить, что 15 января кровавое побоище произошло в пермской школе. Двое подростков ворвались в кабинет, где проходили занятия у 4 класса. Они нанесли множественные ножевые ранения учительнице и 9 ученикам, после чего порезали друг друга.

Сегодня суд отправил нападавших в СИЗО на два месяца. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору.

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