Устроившие бойню в пермской школе подростки арестованыСегодня в 12:26
- Текст
На 2 месяца.
17 января Мотовилихинский райсуд Перми арестовал двух подростков, устроивших резню в пермской школе №127. Они проведут в СИЗО 2 месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР. Заседание прошло в больничной палате.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", трагедия в пермской школе произошла утром 15 января. По данным следствия, десятиклассник с приятелем (бывшим учащимся этой школы) вошли в кабинет, где проходили занятия у 4 класса. Подростки порезали ножом учительницу и 9 учеников. Женщина получила 17 ранений. Накануне педагог пришла в сознание и начала говорить.
Известно, что зачинщик резни ранее состоял на учете у психиатра и употреблял наркотики.
Сегодня следователи предъявили подросткам обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (ч.3 ст.30, пп."а,в,ж" ч.2 ст.105 УК РФ).
"В связи с тем, что обвиняемые нанесли удары ножом и друг другу, они были госпитализированы. После выписки из медицинского учреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО", - добавили в пресс-службе.
Ранее по теме:
Дело о резне в пермской школе отдали в Москву
Резня в пермской школе: что известно на данный момент
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:06
Минфин притормозит укрепление рубля
Ради отраслевого бизнеса.Сегодня в 19:30
Чистый отток капитала из РФ достиг 31,3 миллиарда долларов
В 2017 году.Сегодня в 19:10
Следователи назвали предварительные причины убийства оренбургского бизнесмена
И его сына-первоклассника.Сегодня в 18:58
Старейший кинотеатр Екатеринбурга лишится попкорна
И обзаведется оркестром.Сегодня в 18:53
Названы лидеры УрФО по ипотеке
За 2017 год.Сегодня в 18:48
Аномальные морозы запрут школяров Южного Урала по домам
Занятия могут отменить.Сегодня в 18:46
Свердловский минздрав сделал ставку на местных производителей
Для экономии.Сегодня в 18:41
В Японии залаял поезд
Во благо оленей.Сегодня в 18:35
На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей
Список.Сегодня в 18:33
В Реже две улицы закрыли для автобусов
Езда по ним опасна для жизни.Сегодня в 18:14
После поножовщины в южноуральской школе возбудили дело
Уголовное.Сегодня в 18:13
Обновленная Lada Granta попала в объектив
Пока в камуфляже.Сегодня в 18:07
На Тюменском тракте фура снесла легковушку - погибла женщина
Еще два человека пострадали.Сегодня в 18:02
В Екатеринбурге улица Крылова станет двухсторонней
С февраля.Сегодня в 17:52
В Пыть-Яхе экс-полицейских будут судить за избиение 11 задержанных
Им грозит до 10 лет.
Главные новости
- Сегодня в 18:35На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей
- Сегодня в 18:14После поножовщины в южноуральской школе возбудили дело
- Сегодня в 17:46Парковку на площади 1905 года в столице Урала закроют во время мундиаля
- Сегодня в 16:53Тагильчане поедут к губернатору за чистой водой
- Сегодня в 16:17Екатеринбургским депутатам показали мойку бутс
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?