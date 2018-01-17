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Устроившие бойню в пермской школе подростки арестованыСегодня в 12:26

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На 2 месяца.

17 января Мотовилихинский райсуд Перми арестовал двух подростков, устроивших резню в пермской школе №127. Они проведут в СИЗО 2 месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР. Заседание прошло в больничной палате.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", трагедия в пермской школе произошла утром 15 января. По данным следствия, десятиклассник с приятелем (бывшим учащимся этой школы) вошли в кабинет, где проходили занятия у 4 класса. Подростки порезали ножом учительницу и 9 учеников. Женщина получила 17 ранений. Накануне педагог пришла в сознание и начала говорить.

Известно, что зачинщик резни ранее состоял на учете у психиатра и употреблял наркотики.

Сегодня следователи предъявили подросткам обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (ч.3 ст.30, пп."а,в,ж" ч.2 ст.105 УК РФ).

"В связи с тем, что обвиняемые нанесли удары ножом и друг другу, они были госпитализированы. После выписки из медицинского учреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО", - добавили в пресс-службе.

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