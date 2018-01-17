Еще два человека пострадали.

Днем 17 января на 178-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень лоб в лоб столкнулись фура МАН и ВАЗ-2107. Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал водитель большегруза.

80-летняя пассажирка "семерки" скончалась на месте. 69-летний водитель легковушки и еще один его пассажир госпитализированы с травмами.

На днях областное УГИБДД привело статистику ДТП по итогам 2017 года. Среди четырех федеральных трасс наиболее аварийным был признан Тюменский тракт.

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