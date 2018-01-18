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Восемь улиц ВИЗа остались без теплаСегодня в 13:13

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Второй раз за зиму.

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошла очередная авария на теплотрассе. На улице Красноуральской лопнул 500-миллиметровый трубопровод, обеспечивающий теплом восемь улиц микрорайона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

По данным ЕТК, из-за повреждения магистрали в зону снижения параметров попали потребители, живущие на улицах Крауля, Ключевская, Металлургов, Викулова, Заводская, Уральских рабочих, Крылова и Токарей.

"В данный момент две ремонтные бригады компании оперативно устраняют повреждение. Задействовано пять единиц специальной техники, — пояснили в пресс-службе ЕТК. —Управляющие компании уведомлены о временной схеме обеспечения потребителей теплом и ГВС: горячее водоснабжение — по обратному трубопроводу, отопление — по затухающей схеме".

Сетевики пообещали устранить последствия аварии до 23.00, после чего теплоснабжение и ГВС будут обеспечиваться по обычной схеме.

Это уже не первая авария на 500-миллиметровой магистрали ЕТК, случившаяся на ВИЗе этой зимой. Как ранее сообщало наше агентство, в декабре из-за аналогичного ЧП без отопления остались дома на улицах Викулова, Заводская, Крауля и Мельникова.

Ранее по теме:
Екатеринбургские сетевики залатали трубу на Крауля

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