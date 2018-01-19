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В Перми попавшего в ДТП водителя автобуса отправили за решеткуСегодня в 10:44

  • Текст

За травмы пассажиров.

В Перми вынесли приговор 44-летнему водителю автобуса. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью пассажиров. Мужчины отправили на год в колонию-поселение. За руль он не сможет сесть еще 2,5 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла днем 19 июля 2017 года. Рейсовый автобус НЕФАЗ следовал по маршруту "Краснокамск - Пермь". На улице Якутской краевого центра водитель не справился управлением, и автобус вылетел в кювет.

Травмы получили 11 пассажиров.

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