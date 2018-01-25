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Свердловчане остались без отопления в 30-градусный мороз24 января в 11:47

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Из-за коммунальной аварии.

Поселок Мартюш под Каменск-Уральском остался без тепла в 30-градусный мороз. Об этом сообщили местные жители в группе "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте".

Отопление в поселке отключили 23 января. По информации депутата ЗакСо региона Вячеслава Вегнера, из-за ЧП закрыты школа и детский сад, а селяне готовы перекрыть дорогу, чтобы обратить внимание местных властей на проблему.

"С ночи звонят жители и на чем свет клянут Главу, но у него тепло в новом доме. Собрались перекрыть дорогу, еле отговорил пока. Вся надежда на нашего министра ЖКХ, но в конце то концов, почему он должен Главам з...у подтирать. Прокуратура уже замаялась выезды делать, сам с ними на той неделе ездил по району, сотни жалоб на бездействие власти. Нет, пора этот коммунальный беспредел и коммунальное рабство кончать", - написал парламентарий на своей странице в Facebook, добавив, что авария произошла на магистрали, которую заменили летом за бюджетный счет (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В управляющей компании "Сибна", куда "Уралинформбюро" обратилось за комментариями, подтвердили факт коммунальной аварии. В данный момент без отопления сидят жители домов по улице Гагарина.

"Вчера вечером случился порыв на улице Гагарина, но наши ребята его залатали уже в полночь, — сообщил представитель предприятия. — Котельная запущена, но есть проблемы с подачей холодной воды в систему. Ее недостаточно, чтобы все дома обогреть. В данный момент на место ЧП выехал наш гендиректор".

В администрации Каменского ГО заверили, что отопление в пострадавшие дома уже подается. Однако точные сроки ликвидации аварии пока неизвестны. Застать на месте заместителя главы администрации Каменского ГО по вопросам ЖКХ Сергея Егорова также не удалось: он в момент звонка из редакции находился на месте ЧП в Мартюше.

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