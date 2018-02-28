И подавала в суд на местные власти.

Свердловская областная прокуратура предложила региональному правительству разработать комплексную программу модернизации тепловых сетей поселка Мартюш, где в январе 2018 года произошла крупная коммунальная авария. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

Народный избранник ссылается на официальный ответ и.о. областного прокурора Владимира Маленьких. Судя по этому документу, проблемы на сетях Мартюша начались еще в 2014 году. Органы прокуратуры уже тогда указывали руководителям Каменского ГО на выявленные нарушения требований действующего законодательства в коммунальной сфере. Состояние сетей они характеризовали как аварийное, а действия муниципальной власти по организации снабжения населения коммунальными ресурсами — неудовлетворительными. Тогда же прокуратура района через Каменский райсуд пыталась заставить администрацию округа организовать и профинансировать капитальные ремонты газовых и угольных котельных и инженерных сетей на 15 территориях района.

Кроме того, надзорный орган за месяц до аварии возложил на администрацию Каменского ГО обязанность обеспечить передачу муниципалитету права пользования объектами ЖКХ. Ведомство требовало проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по объектам, находившимся на тот момент в аренде у УК "СибНА" (управляющая компания, отвечающая за теплоснабжение Мартюша) и Каменской МТС .

"Уралинформбюро" с самого начала отслеживало ситуацию в Мартюше, жители которого с 23 по 29 января в 30-градусный мороз сидели без тепла из-за аварии на местной магистрали. В ходе ремонтных работ было обнаружено не менее десяти порывов на пострадавшей теплотрассе. Полностью восстановить нормальную работу системы отопления удалось лишь в начале февраля. Впрочем, даже после завершения ремонта во многих домах царил холод. Местные власти объясняли такое положение дел низким давлением в сетях, из-за которого батареи в домах не успевали прогреться до нужной температуры.

После ЧП в Мартюш нагрянула прокурорская проверка. Представители прокуратуры вместе с членами Общественной палаты Свердловской области встретились с местными жителями и выслушали их жалобы. Они также ознакомились со схемой теплоснабжения Каменского ГО и обнаружили, что она утверждена с нарушениями.

Вскоре территориальное подразделение СУ СКР возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, по итогам проверки в отношении УК "Дирекция единого заказчика Каменского городского округа" возбуждено административное дело статье "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии на ее осуществление, если такая лицензия обязательна", а главе Каменского ГО Сергею Белоусову было внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений.

Ситуация в Мартюше отслеживается и на уровне областного минэнергетики и ЖКХ. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", руководитель ведомства Николай Смирнов в телефонном разговоре с депутатом Андреем Альшевских даже назвал примерную цену капитального ремонта сетей поселка Мартюш — порядка 50 миллионов рублей. Они, как ожидается, будут выделены из резервного фонда, но в какой срок, пока неизвестно.

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