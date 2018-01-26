"Начался коммунальный коллапс": в Асбесте судьи остались без воды25 января в 13:38
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Перемерз водовод.
В Асбесте сотрудники мирового суда, расположенного на улице Уральской, 35, остались без воды. Инцидент произошел утром 25 января, сообщили "Уралинформбюро" местные жители.
"…"благодаря" работе "Водоканала" под руководством депутата Маслаковой в городе начался коммунальный коллапс. Сегодня в районе здания мирового суда перемерз водопровод, снабжающий мировых судей, а также жилые квартиры водой. Теперь дом остался без водоснабжения. Со слов очевидцев, работники "Водоканала" приехали, посмотрели и уехали", - рассказала местная активистка Алена Власова, ссылаясь на очевидцев в суде.
В соцсетях горожане делятся опасениями, что это только начало, и "при таком руководстве аварии скоро будут в каждом уголке города".
Такими фото делятся жители Асбеста в соцсетях.
О коммунальных проблемах в Асбесте жители говорят не первый год. По их словам, городские сети пришли в негодность, однако чиновники и не думают их менять, зато регулярно собирают "поборы". Асбестовские общественники направили письмо главе государства Владимиру Путину, где пожаловались на инвестнадбавки, которые горожане платили на протяжении восьми лет – якобы, на модернизацию городских сетей. Однако, согласно официальным данным, деньги не были использованы в полном объеме. Так, из 12,7 миллиона рублей, собранных на развитие систем водоснабжения, было потрачено всего 4,3 миллиона, из 17 миллионов, собранных на развитие систем водоотведения, израсходовано 13,7 миллиона.
На что пошли потраченные деньги, асбестовцы так и не поняли. "…администрация за 4 года ни разу не проверила фактическое исполнение запланированных мероприятий в рамках двух инвестиционных программ, именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что работы по замене сетей выполнены чисто на бумаге, а не по факту", - говорится в обращении асбестовцев на имя президента РФ (пунктуация и орфография сохранены – прим. ред.).
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