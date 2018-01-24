"Обезвоженные" асбетовцы пожаловались Путину на коммунальный беспредел23 января в 17:53
- Текст
"Куда ушли деньги?"
Жители Асбеста направили обращение президенту РФ Владимиру Путину с жалобами на деятельность местного "Водоканала". Уральцы просят провести проверку предприятия, в том числе с привлечением правоохранительных органов. По словам местных жителей, в деле замешаны "народные миллионы", собранные с горожан в качестве неких инвестнадбавок, а затем "потерянные".
Как сообщила "Уралинформбюро" местная активистка Алена Власова, "Водоканал" на протяжении 8 лет собирал с жителей Абеста инвестиционные надбавки на модернизацию городских сетей. По ее словам, за эти годы "накапало" несколько десятков миллионов рублей, однако асбестовцы не заметили каких-либо изменений инфраструктуры: сети как были старые, так таковыми и остались.
"С 2010-го по 2017 год в Асбесте в два этапа были реализованы две инвестиционные программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения. Помимо тарифа мы платили еще какую-то инвестнадбавку, якобы, направленную на модернизацию систем. Мы (общественники – прим. ред.) узнали об этом только летом 2016 года и приняли решение обратиться в прокуратуру", - пояснила собеседница агентства.
По ее словам, прокуратура провела проверку и внесла в адрес администрации протест по отмене постановления, однако чиновники его проигнорировали. Следом за этим горожане пытались добиться справедливости через суд и Генпрокуратуру, но и там не нашли поддержки.
С 1 января 2018 года инвестиционная надбавка была отменена. По словам Алены Власовой, городские власти намеревались запустить новую программу, рассчитанную до 2023 года, однако по каким-то причинам РЭК Свердловской области им отказала.
Горожане решили выяснить, сколько денег было собрано с них за прошедшие годы, и на что они были потрачены."Согласно ответу, полученному от главы Асбестовского ГО Натальи Тихоновой, на развитие систем водоснабжения за 4 года (с 2014-го по 2017-й) с асбестовцев собрали 12,7 миллиона рублей, а потратили всего 4,3 миллиона. На развитие систем водоотведения "Водоканал" получил почти 17 миллионов, израсходовав при этом только 13,7 миллионов", - отмечает общественница.
"И это только официальные цифры. Хотя мы уверены - средств с населения было собрано гораздо больше!!! Возмущает и тот факт, что администрация за 4 года ни разу не проверила фактическое исполнение запланированных мероприятий в рамках двух инвестиционных программ, именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что работы по замене сетей выполнены чисто на бумаге, а не по факту", - говорится в обращении асбестовцев на имя президента РФ (здесь и далее пунктуация и орфография сохранены – прим. ред.)
Горожане обращают внимание и на другие "водные" проблемы Асбеста – замерзшие водонапорные колонки и неисправные гидранты. Первые, расположенные в частном секторе, зимой замерзают, однако "Водоканал" регулярно выставляет счета за воду жителям. Вторые, в свою очередь, грозят Асбесту неоперативным тушением пожаров. По словам горожан, есть и рабочие гидранты, но давление в них слишком низкое: "Водоканал" боится, что при более высоком давлении будет прорыв гнилых сетей".
По словам асбестовцев, жители частного сектора регулярно платят за неработающие водонапорные колонки.
Общественники напоминают, что в городе уже была ситуация, когда из-за отсутствия плановых работ произошла авария на городской насосной станции. Тогда более 60 тысяч жителей ГО на трое суток остались без воды, а для устранения аварии привлекались масштабные силы, в том числе федерального МЧС.
"Горожане боятся, что совсем скоро начнется вал аварийных ситуаций, на системах ХВС и ВО произойдет коллапс, а вот разыскивать ответственных лиц, что столько лет якобы "модернизировали" - придется уже по заграницам. Примеров в России подобного – множество", - подытоживают свое обращение жители Асбеста.
18 января 2018 года в Асбесте 24 ученика школы №24 попали в больницу. Дети в возрасте 9-16 лет пожаловались на рвоту, жидкий стул и высокую температуру. У школьников выявили аденовирусную и ротовирусную инфекции. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из пищеблока школы пробы пищи, воды и дезинфицирующих средств, а следователи возбудили уголовное дело.
По мнению горожан, к отравлению детей также может быть причастен "Водоканал", а точнее, некачественная очистка питьевой воды и, как следствие, наличие в ней ротовирусов. Асбестовцы отмечают, что на плохое самочувствие жаловались и другие горожане, проживающие в районе школы. "Мы не первый год говорим о плохом качестве воды. Сети изношены - им по 40-50 лет. Пока вода проходит по ним, она собирает все гнилье", - отмечает Алена Власова.
Обращение, направленное президенту РФ Владимиру Путину через электронную приемную Кремля, было переадресовано в правительство, прокуратуру и РЭК Свердловской области. "Мы надеемся, что губернатор вмешается в ситуацию и возьмет ситуацию на свой личный контроль", - говорят жители Асбеста.
Фото: Алена Власова
Ранее по теме:
Отравление школьников в Асбесте обернулось "уголовкой"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
23 января в 20:09
"Нелюбовь" Звягинцева поборется за "Оскар"
Соперников - четверо.23 января в 19:44
Экс-директору метро Екатеринбурга больше не грозит тюремный срок
Дело прекращено.23 января в 19:11
Компания Ротенберга вновь схлестнется с думой Асбеста в суде
В середине февраля.23 января в 18:48
Суд повторно оправдал экс-главу имущественного комитета Серова
И его приятеля.23 января в 18:22
Избивавшая сына жительница Ямала отделалась "условкой"
Ей дали время на исправление.23 января в 18:18
Глава оренбургского минлесхоза лишился поста из-за клипа с водкой
И стриптизом.23 января в 18:15
Выплаты по программе маткапитала на Среднем Урале превышают 10 миллиардов
По сертификатам 2017 года.23 января в 17:57
В Кировграде женщина погибла на пешеходном переходе
Водитель почти вдвое превысил скорость.23 января в 17:55
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".23 января в 17:53
"Обезвоженные" асбетовцы пожаловались Путину на коммунальный беспредел
"Куда ушли деньги?"23 января в 17:39
Зачинщика резни в пермской школе переводят в СИЗО
Из больницы.23 января в 17:30
OK Google, кто это сделал: в Москве и Петербурге эвакуируют офисы "Яндекса"
Вслед за Екатеринбургом.23 января в 17:19
Свердловчанин сел на 2,5 года за гибель соседей на пожаре
Он не потушил сигарету.23 января в 17:13
Путин запретил солдатам "Служить Российской Федерации"
Указ вступил в силу.23 января в 17:11
Свердловчане разбиваются в ДТП из-за нечищеных дорог
Виновных привлекают к ответственности.
Главные новости
- 23 января в 17:55Отставной козы пиар-барабанщик
- 23 января в 17:53"Обезвоженные" асбетовцы пожаловались Путину на коммунальный беспредел
- 23 января в 16:56"Падающий" барак на Изоплите признан аварийным
- 23 января в 16:48В аптеках Екатеринбурга закончился инсулин
- 23 января в 16:09Тагильчане ищут поддержки Куйвашева в борьбе за чистую воду
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.