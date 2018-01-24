"Куда ушли деньги?"

Жители Асбеста направили обращение президенту РФ Владимиру Путину с жалобами на деятельность местного "Водоканала". Уральцы просят провести проверку предприятия, в том числе с привлечением правоохранительных органов. По словам местных жителей, в деле замешаны "народные миллионы", собранные с горожан в качестве неких инвестнадбавок, а затем "потерянные".

Как сообщила "Уралинформбюро" местная активистка Алена Власова, "Водоканал" на протяжении 8 лет собирал с жителей Абеста инвестиционные надбавки на модернизацию городских сетей. По ее словам, за эти годы "накапало" несколько десятков миллионов рублей, однако асбестовцы не заметили каких-либо изменений инфраструктуры: сети как были старые, так таковыми и остались.

"С 2010-го по 2017 год в Асбесте в два этапа были реализованы две инвестиционные программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения. Помимо тарифа мы платили еще какую-то инвестнадбавку, якобы, направленную на модернизацию систем. Мы (общественники – прим. ред.) узнали об этом только летом 2016 года и приняли решение обратиться в прокуратуру", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, прокуратура провела проверку и внесла в адрес администрации протест по отмене постановления, однако чиновники его проигнорировали. Следом за этим горожане пытались добиться справедливости через суд и Генпрокуратуру, но и там не нашли поддержки.

С 1 января 2018 года инвестиционная надбавка была отменена. По словам Алены Власовой, городские власти намеревались запустить новую программу, рассчитанную до 2023 года, однако по каким-то причинам РЭК Свердловской области им отказала.

Горожане решили выяснить, сколько денег было собрано с них за прошедшие годы, и на что они были потрачены."Согласно ответу, полученному от главы Асбестовского ГО Натальи Тихоновой, на развитие систем водоснабжения за 4 года (с 2014-го по 2017-й) с асбестовцев собрали 12,7 миллиона рублей, а потратили всего 4,3 миллиона. На развитие систем водоотведения "Водоканал" получил почти 17 миллионов, израсходовав при этом только 13,7 миллионов", - отмечает общественница.

"И это только официальные цифры. Хотя мы уверены - средств с населения было собрано гораздо больше!!! Возмущает и тот факт, что администрация за 4 года ни разу не проверила фактическое исполнение запланированных мероприятий в рамках двух инвестиционных программ, именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что работы по замене сетей выполнены чисто на бумаге, а не по факту", - говорится в обращении асбестовцев на имя президента РФ (здесь и далее пунктуация и орфография сохранены – прим. ред.)

Горожане обращают внимание и на другие "водные" проблемы Асбеста – замерзшие водонапорные колонки и неисправные гидранты. Первые, расположенные в частном секторе, зимой замерзают, однако "Водоканал" регулярно выставляет счета за воду жителям. Вторые, в свою очередь, грозят Асбесту неоперативным тушением пожаров. По словам горожан, есть и рабочие гидранты, но давление в них слишком низкое: "Водоканал" боится, что при более высоком давлении будет прорыв гнилых сетей".



По словам асбестовцев, жители частного сектора регулярно платят за неработающие водонапорные колонки.

Общественники напоминают, что в городе уже была ситуация, когда из-за отсутствия плановых работ произошла авария на городской насосной станции. Тогда более 60 тысяч жителей ГО на трое суток остались без воды, а для устранения аварии привлекались масштабные силы, в том числе федерального МЧС.

"Горожане боятся, что совсем скоро начнется вал аварийных ситуаций, на системах ХВС и ВО произойдет коллапс, а вот разыскивать ответственных лиц, что столько лет якобы "модернизировали" - придется уже по заграницам. Примеров в России подобного – множество", - подытоживают свое обращение жители Асбеста.

18 января 2018 года в Асбесте 24 ученика школы №24 попали в больницу. Дети в возрасте 9-16 лет пожаловались на рвоту, жидкий стул и высокую температуру. У школьников выявили аденовирусную и ротовирусную инфекции. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из пищеблока школы пробы пищи, воды и дезинфицирующих средств, а следователи возбудили уголовное дело.

По мнению горожан, к отравлению детей также может быть причастен "Водоканал", а точнее, некачественная очистка питьевой воды и, как следствие, наличие в ней ротовирусов. Асбестовцы отмечают, что на плохое самочувствие жаловались и другие горожане, проживающие в районе школы. "Мы не первый год говорим о плохом качестве воды. Сети изношены - им по 40-50 лет. Пока вода проходит по ним, она собирает все гнилье", - отмечает Алена Власова.

Обращение, направленное президенту РФ Владимиру Путину через электронную приемную Кремля, было переадресовано в правительство, прокуратуру и РЭК Свердловской области. "Мы надеемся, что губернатор вмешается в ситуацию и возьмет ситуацию на свой личный контроль", - говорят жители Асбеста.

Фото: Алена Власова

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