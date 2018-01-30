Причина выясняется.

В поселке Медном нашли тело 57-летней местной жительницы - матери девятерых детей. Она покончила с собой.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла 28 января. Данных о том, что в отношении женщины было совершено какое-либо преступление, нет. В настоящее время выясняется причина случившегося.

Погибшая с супругом воспитывали приемных детей, которых после случившегося изъяли органы опеки.

Аналогичный случай в минувшие выходные произошел в Добрянке (Пермский край): с собой покончила 24-летняя мать троих детей. Ее тело дома обнаружил муж.

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