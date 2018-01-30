×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мать девятерых детей свела счеты с жизнью на Среднем УралеСегодня в 09:43

  • Текст

Причина выясняется.

В поселке Медном нашли тело 57-летней местной жительницы - матери девятерых детей. Она покончила с собой.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла 28 января. Данных о том, что в отношении женщины было совершено какое-либо преступление, нет. В настоящее время выясняется причина случившегося.

Погибшая с супругом воспитывали приемных детей, которых после случившегося изъяли органы опеки.

Аналогичный случай в минувшие выходные произошел в Добрянке (Пермский край): с собой покончила 24-летняя мать троих детей. Ее тело дома обнаружил муж.

Также по теме:
В Прикамье свела счеты с жизнью многодетная мать

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×