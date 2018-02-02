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Тяжелое травмирование детсадовца в Нефтеюганске вылилось в "уголовку" Сегодня в 08:11

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В отношение воспитателя.

Воспитатель нефтеюганского детского сада, где 31 января получил тяжелую травму 6-летний мальчик, стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По данным следствия, трагедия произошла во время прогулки дошкольников около 17.40. "Во время игры на двухуровневой спортивной конструкции голова мальчика застряла между уровнями спортивного снаряда, в результате этого произошло сдавливание шеи. Самостоятельно выбраться ребенок не смог, при этом воспитатель находился в другой части площадки и не видел произошедшего. Когда дети позвали воспитателя на помощь, ребенка удалось вытащить из конструкции. Мальчик был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое", - рассказали "Уралинформбюро" о подробностях трагедии в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сыщики изъяли запись с камер видеонаблюдения, допрашивают родителей мальчика, воспитателя и других сотрудников учреждения. Также устанавливается документация на спортивную конструкцию, чтобы проверить спортивный комплекс на предмет безопасности.

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