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Уральские прокуроры заглянут в диплом второго пилота разбившегося Ан-148 Сегодня в 15:37

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И выяснят его подлинность.

Уральская транспортная прокуратура совместно с коллегами из Челябинска проверяет подлинность документов о профессиональном образовании второго пилота разбившегося в Подмосковье Ан-148. Об этом заявил первый заместитель руководителя ведомства Сергей Забелов.

Поводом для проверки послужила появившаяся в СМИ информация о том, что Сергей Гамбарян сел за штурвал самолета без должного образования.

Ранее источники "Уралинформбюро" сообщили, что второй пилот разбившегося в Подмосковье Ан-148 имел два высших образования. Сначала Сергей Гамбарян отучился в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Затем поступил в Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ), где прошел обучение по программе подготовки пилотов коммерческой авиации. Состав теоретической части этой программы полностью совпадал с профессиональными модулями федерального образовательного стандарта по специальности "пилот". Практику летчик проходил в Учебно-тренировочном центре "ЧелАвиа" (позже переименовано в ЧЛУГА).

После того, как Гамбарян успешно освоил программу и получил диплом, Росавиация выдала ему свидетельство коммерческого пилота.

Позже летчик поступил на заочное отделение Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации (СПбГУГА), где отучился по специальности "летная эксплуатация гражданских воздушных судов".

Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Внуково в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля. Погиб 71 человек, в том числе трое детей и двое иностранцев.

Ранее по теме:
Погибший второй пилот Ан-148 проходил практику в ЧЛУГА

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