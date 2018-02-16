Погибший второй пилот Ан-148 проходил практику в ЧЛУГАСегодня в 12:12
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Во время учебы в ЮУрГУ.
Второй пилот разбившегося в Подмосковье Ан-148 имел два высших образования. Сначала Сергей Гамбарян отучился в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Затем поступил в Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ), где прошел обучение по программе подготовки пилотов коммерческой авиации.
Как сообщил "Уралинформбюро" екатеринбургский летчик, выпускник "Челябинского летного училища гражданской авиации" (ЧЛУГА) Павел Семченко, состав теоретической части этой программы полностью повторяет все профессиональные модули федерального образовательного стандарта по специальности "пилот". Практику летчик проходил в Учебно-тренировочном центре "ЧелАвиа" (позже переименовано в ЧЛУГА), у которого на тот момент был действительный сертификат авиационного учебного центра.
По словам Семченко, после того, как Гамбарян успешно освоил программу и получил диплом, Росавиация выдала ему свидетельство коммерческого пилота. Также ведомство дополнительно проверяло Гамбаряна и не предъявило к нему никаких претензий. Об этом свидетельствует акт, подписанный руководителем Росавиации Александром Нерадько.
Позже Гамбарян поступил на заочное отделение Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации (СПбГУГА), где отучился по специальности "летная эксплуатация гражданских воздушных судов". Примечательно, что в числе пассажиров разбившегося Ан-148 был заслуженный летчик России, главный специалист по научно-летно-методической работе СПбГУГА Борис Кармалеев. До питерского университета он 18 лет трудился в Ульяновском высшем училище гражданской авиации (ныне - УИГА).
Стоит отметить, что выпускники Челябинского летного училища гражданской авиации уже несколько месяцев пытаются вернуть себе пилотские удостоверения. Росавиация закрыло для них небо летом 2017 года. По мнению ведомства, утвержденная программа сокращенной подготовки пилотов не была внесена в приложение к сертификату авиационного учебного центра, выданному ЧЛУГА.
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