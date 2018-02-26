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Сходом 14 вагонов товарняка в Прикамье заинтересовались следователи Сегодня в 18:14

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Инициирована проверка.

В Пермском крае следователи выясняют причины схода с рельс 14 груженых полувагонов грузового поезда. ЧП случилось 25 февраля на станции Чайковская. В результате происшествия были повреждены 300 метров железнодорожного полотна и одна опора контактной сети, а также задержаны семьжелезнодорожных составов. В настоящее время движение по участку СвЖД восстановлено по одному железнодорожному пути.

"Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное время. Cледственно-оперативная группа управления уже осмотрела место происшествия. Подсчитывается причиненный ущерб", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Ранее по теме:
Авария на СвЖД сбила с пути семь поездов

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