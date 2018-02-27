И спровоцировал волну ДТП.

Снегопады, пришедшие в Екатеринбург, спровоцировали серьезные осложнения на городских автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Пробки, утром 27 февраля ситуация с заторам оценивается в 8 баллов, передает "Уралинформбюро".

В Орджоникидзевском районе наиболее проблемными являются участки Машиностроителей и проспекта Космонавтов вблизи кинотеатра "Заря" по направлению в центр. Там скорость движения составляет 3-5 километра в час.

В центральной части города угодить в пробку можно на проспекте Ленина, Малышева, Куйбышева, Большакова и Фурманова по направлению на восток, на улице Восточной в сторону Сибирского тракта.

Серьезно осложнено движение вблизи "Екатеринбург Арены": на Татищева, Мельникова, Ключевской и Крауля скорость движения не превышает 3 километров в час.

Также надолго застрять можно на пересечении Гурзуфской и Серафимы Дерябиной, Токарей в сторону Бебеля, Белинского и Щербакова в сторону центра, на развязке вблизи Егоршинского подхода.

Кроме того, очевидцы пишут о значительном количестве ДТП, случившихся утром. К настоящему моменту сообщается о 13 авариях.

Днем ранее в пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что дорожные службы переведены на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в мегаполисе выпадет 11 миллиметров осадков.

Автомобилистам на время работы коммунальной техники рекомендовано не бросать своих "железных коней" у обочин и в парковочных карманах.

Ранее по теме:

Екатеринбург завалит снегом