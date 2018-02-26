А на север области придут морозы.

Столицу Урала ожидают сильные снегопады. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в мегаполисе выпадет 11 миллиметров осадков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Автомобилистам на время работы коммунальной техники рекомендовано не бросать своих "железных коней" у обочин и в парковочных карманах.

На севере области в эти дни ожидается небольшой снег со слабой метелью и аномальные морозы. Ночью 26-28 февраля столбики термометров опустятся до минус 33 градусов, а среднесуточная температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Стоит отметить, что ожидаемый снегопад будет первым в этом году. Нынешний январь стал самым малоснежным на Среднем Урале за последние пять лет.

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