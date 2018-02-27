В одной из квартир.

Пожар в общежитии в Чусовом, в котором погибли 6 человек, мог произойти из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в одной из квартир, по предварительным данным, была оставлена включенной в сеть электроплитка.

"Развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану, поскольку возгорание произошло в ночное время", - добавили в ведомстве.

Пожар в жилом доме на улице 50 лет ВЛКСМ произошел 27 февраля. Огнем было охвачено 38 квадратных метров.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений 3-й, 4-й и 5-й этажи здания были сильно задымлены. Спасателям удалось эвакуировать 37 жильцов: 13 детей и 24 взрослых. 11 человек госпитализированы, среди них - четверо детей . Женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей погибли.

С погорельцами и их родными сейчас работают психологи. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены необходимые судебные экспертизы для выяснения причины смерти людей и произошедшего пожара. Расследование уголовного дела, взятого под личный контроль руководителем следственного управления, продолжается", - заявили в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным регионального ГУ МЧС, жильцы горевшего общежития сейчас размещены на базе гостиницы "Чусовской". В отеле находится 51 человек, в том числе 10 детей. Все они обеспечены горячим питанием.

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