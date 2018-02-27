В убийстве шести человек в Чусовом "подозревают" электроплиткуСегодня в 13:30
- Текст
В одной из квартир.
Пожар в общежитии в Чусовом, в котором погибли 6 человек, мог произойти из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в одной из квартир, по предварительным данным, была оставлена включенной в сеть электроплитка.
"Развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану, поскольку возгорание произошло в ночное время", - добавили в ведомстве.
Пожар в жилом доме на улице 50 лет ВЛКСМ произошел 27 февраля. Огнем было охвачено 38 квадратных метров.
К моменту прибытия первых пожарных подразделений 3-й, 4-й и 5-й этажи здания были сильно задымлены. Спасателям удалось эвакуировать 37 жильцов: 13 детей и 24 взрослых. 11 человек госпитализированы, среди них - четверо детей . Женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей погибли.
С погорельцами и их родными сейчас работают психологи. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"Проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены необходимые судебные экспертизы для выяснения причины смерти людей и произошедшего пожара. Расследование уголовного дела, взятого под личный контроль руководителем следственного управления, продолжается", - заявили в СУ СКР по Пермскому краю.
По данным регионального ГУ МЧС, жильцы горевшего общежития сейчас размещены на базе гостиницы "Чусовской". В отеле находится 51 человек, в том числе 10 детей. Все они обеспечены горячим питанием.
Ранее по теме:
Пожар в общежитии Чусового унес жизни 6 человек
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:47
В учебных заведениях Салехарда обнаружили три очага туберкулеза
В школе и ссузах.Сегодня в 19:14
В Башкирии автобус попал в смертельное ДТП
Пять человек погибли.Сегодня в 18:55
В челябинском санатории туристы подцепили норовирус
Слегли с подозрением 8 человек.Сегодня в 18:29
Екатеринбургскую фан-зону сдадут в аренду
Утеплив "ИЗОЛом".Сегодня в 18:27
В Тюмени узбек изнасиловал 15-летнюю школьницу
И надругался над ее подругой.Сегодня в 18:26
Екатеринбург встретит ЧМ-2018 "поющей водой"
Обновленного фонтана на Плотинке.Сегодня в 18:24
В Минобрнауки заявили о 80-процентной доступности яслей
В России.Сегодня в 18:16
В военной части под Новочеркасском свел счеты с жизнью челябинский срочник
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 18:15
Челябинский маршрутчик пойдет под суд за ДТП с 11 пострадавшими
Машина протаранила забор.Сегодня в 18:13
Россиянкам откроют "мужские" профессии
"Условия труда улучшаются".Сегодня в 18:11
На Среднем Урале опека забрала из семьи пять приемных детей
Уже во второй раз.Сегодня в 17:56
Пермяк напал на пенсионера со стулом
Из-за денег.Сегодня в 17:56
Побывавшие на войне сотрудники ВСМПО получили поздравления
С 23 Февраля.Сегодня в 17:51
Екатеринбургский памятник доверили "герою Камышлова"
Компания уже срывала сроки работ.Сегодня в 17:47
Сирот с долгами за коммуналку предлагают выселять из квартир
Чтобы не страдали УК.
Главные новости
- Сегодня в 16:40Асбестовцы в противогазах пикетировали мэрию из-за "ФОРЭСа"
- Сегодня в 15:32Экс-полицейский в приступе "белой горячки" расстрелял сухоложца
- Сегодня в 14:17Депутаты Екатеринбурга просят Медведева помочь деньгами
- Сегодня в 12:27Горе-снегопад: ГИБДД попросила свердловчан не лихачить
- Сегодня в 12:03Букин встал под Башню
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.