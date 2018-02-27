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В Башкирии автобус попал в смертельное ДТПСегодня в 19:14

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Пять человек погибли.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Башкирии. В результате ДТП погибли пять человек, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД региона. ЧП произошло на 1 546 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск.

По предварительной информации, столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter‎. Вместимость автобуса – 12 человек. На месте работают экстренные службы, информация уточняется.

Стоит отметить, это второе серьезное ДТП за день на федеральной трассе М5. Днем на 1 284 километре столкнулись две фуры, в инциденте погибли три человека.

Ранее по теме:
Три человека сгорели в страшном ДТП на трассе М5 "Урал"

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