На трассе М5 "Урал".

В Башкории организована доследственная проверка по факту столкновения грузовика и пассажирского автобуса, в котором погибли 9 человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике.

ДТП случилось 27 февраля около 16.00 на 1546-м километре трассы М5 "Урал". По предварительным данным, водитель грузовика MAN, направлявшийся в Уфу, не справился с управлением, из-за чего машина выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с Mercedes-Benz Sprinter‎.

Первоначально сообщалось о пяти погибших, однако сейчас известно, что в результате аварии скончались 9 человек – 8 пассажиров и водитель микроавтобуса. "2 пассажира с тяжелыми травмами направлены в Ашинскую городскую больницу, 2 пассажира направлены в Иглинскую районную больницу", - добавили в пресс-службе СУ СКР.

Собственную проверку также организовала региональная прокуратура. "В ходе проверочных мероприятий планируется дать оценку достаточности принимаемых Госавтоинспекцией мер по предупреждению аварийности, проверить исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги, а также законность деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности при транспортировке пассажиров", - пояснили в ведомстве.