И вышли 4 снегохода.

1 марта на поиски екатеринбуржца, пропавшего в районе перевала Дятлова, вылетел вертолет Ми-8. По словам спасателей, они будут искать мужчину с воздуха и в случае необходимости десантируются.

Зона обследования - район горы Отортен и перевала Дятлова. Наземные поиски ведут 9 спасателей на 4 снегоходах, - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

48-летний мужчина ушел в одиночный поход на перевал Дятлова 11 февраля, не зарегистрировавшись в МЧС. Он должен был выйти с маршрута 27 февраля, но до сих пор от него нет вестей.

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