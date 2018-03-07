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Погибший в Сирии генерал Еремеев окончил Свердловское суворовское училищеСегодня в 08:35

В 1981 году.

Генерал Владимир Еремеев, погибший в результате крушения российского Ан-26 в Сирии, был выпускником Свердловского суворовского военного училища. По данным "Уралинформбюро", он окончил его в 1981 году.

Ан-26 разбился на базе Хмеймим 6 марта 2018 года при заходе на посадку. Самолет ударился о землю, не долетев порядка 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Первой версией крушения назвали техническую неисправность. Однако позже возникли и другие версии, в том числе выполнение так называемого "афганского захода" - маневра, предпринимаемого пилотами для снижения риска быть сбитыми с земли. В этом случае не исключена ошибка экипажа, поскольку борт идет на посаду под максимально острым допустимым углом. При этом пилот резко снижает скорость машины.

"Если заход осуществляется в нестандартном, скажем так, режиме, естественно, могли быть ошибки экипажа. В большинстве случаев, если самолет не долетает немного до полосы, это, как правило, ошибки при заходе", - цитирует РЕН ТВ экс-пилота гражданской авиации Сергея Золотухина.

Первоначально сообщалось о 32 погибших - 26 пассажирах и 6 членах экипажа. Позже Минобороны РФ уточнило данные – пассажиров на борту транспортника было 33: офицеры, прапорщики и сержанты российской армии. Старшим по званию был 53-летний генерал-майор Владимир Еремеев.

В 2012-2014 годах Еремеев командовал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригадой (в/ч 61899, одно из соединений Западного военного округа Вооруженных Сил РФ), в числе главных задач которой - охрана важных объектов и участие в параде Победы на Красной площади.

Ранее он был начальником штаба береговых войск Балтийского флота.

В ряде СМИ Владимиру Еремееву также приписывается служба в Афганистане в 1987-1988 годах и участие в восстановлении конституционного порядка в Грузии в 1988-1991 годах. Однако эта информация является ошибочной, поскольку на самом деле в афганской и грузинской кампаниях участвовал Еремеев Вячеслав Васильевич.

Помимо этого следует отметить, что в списке погибших, появившемся в Сети, значится Еремеев В.Г., однако за последние годы генеральское звание полковнику с таким ФИО не присваивалось. А в 2016 году по Указу президента генеральские погоны получил Еремеев Владимир Вениаминович.

Ранее по теме:
Российский военный транспортник разбился в Хмеймиме

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2 комментариев из 2 | смотреть все
мнение большинства Сегодня в 11:20

Из-за нового дебильного поколения в РФ, которое сейчас становится "у руля" и которое было воспитано в 90-х и в нулевых годах на дебильном КВН и шоу-бизе, и не имеет в своих тупеньких мозгах понятия что такое ответственность, гибнут классные люди. И это в настоящее время самая большая беда для России, и это по-настоящему страшно. Вот в чём главная угроза для безопасности россиян.


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из народа Сегодня в 11:39

Просто страшно всё! Вся наша современная Российская действительность страшная!

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