Росавиация объявила расшифровку переговоров пилотов Ан-148 "дезинформацией"Сегодня в 10:40
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Указав на нестыковки.
Появившаяся в Сети расшифровка переговоров пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148 не является подлинной. Об этом заявило Федеральное агентство воздушного транспорта.
"Представленная "расшифровка" дезинформирует общественность. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров", - сообщил ТАСС официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.
6 марта представленную в виде текста запись разговора командира и второго пилота упавшего самолета опубликовал Telegram-канал Mash. Многие эксперты сразу подвергли сомнению ее достоверность.
Как пояснил "Уралинформбюро" екатеринбургский летчик Павел Семченко, если командир воздушного судна видит, что действия второго пилота неверны, а ситуация выходит из-под контроля, то незамедлительно берет управление в свои руки. В обнародованном тексте видно, что этого не произошло.
Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля. Погиб 71 человек, в том числе трое детей и двое иностранцев. Основная версия случившегося - обледенение трех приемников полного давления (ППД) при выключенных системах их обогрева.
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