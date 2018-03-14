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В Перми осудили водителя автобуса за травмы 7 пассажировСегодня в 16:35

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Полученные в ДТП.

В Перми суд вынес приговор водителю автобуса, в котором в результате ДТП пострадали 7 пассажиров. Ему ограничили свободу на 1 год и на полгода лишили прав. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Авария произошла днем 25 октября 2017 года на улице Революции. Обвиняемый потерял контроль над транспортным средством и автобус протаранил столб. Одна из пассажирок получила тяжелые травмы.

С ООО "А-Тур-Транс", владеющего машиной, взыскали 700 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

Ранее по теме:
В Перми автобус протаранил столб

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