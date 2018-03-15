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В Якутии объявили охоту за пропавшим золотомСегодня в 20:04

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Нашли не все.

Руководство ООО "Рудник Купол" предупредило жителей Якутии об ответственности за укрывательство золотых слитков, выпавших с борта грузового самолета Ан-12.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", инцидент произошел днем 15 марта. Самолет перевозил 9 тонн драгметалла (стоимостью в 22 миллиарда рублей) из рудника "Купол" в Красноярск. Однако по пути из-за неправильной фиксации груза у судна оторвало часть рампы. На взлетно-посадочной полосе оказалось 172 золотых слитка весом 20 килограммов каждый. Груз собрали и отвезли на охраняемый склад.

Однако исходя из сообщения YakutiaMedia следует, что не все утерянное золото оказалось на взлетно-посадочной полосе. Часть драгметалла еще предстоит найти.

"Вниманию лиц, нашедших груз, принадлежащий ООО "Рудник Купол" в виде слитков драгоценных металлов на территории ГО "Город Якутск" в районе ОАО "Аэропорт Якутск". Предупреждаем, что присвоение или продажа данного груза будет преследоваться по закону. Если появилась информация, касаемая груза, просьба обращаться по телефону представителя ООО "Рудник Купол" в Якутске 8(962)2230609", - цитирует издание обращение руководства компании.

Ранее по теме:
В Якутске из грузового самолета выпало 3,5 тонны золота

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