В котором погиб человек.

Кизильский райсуд вынес приговор 26-летнему магнитогорцу, признав его виновным в гибели водителя скорой помощи. Молодой человек проведет 2 года в колонии-поселении. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Страшная авария произошла 3 мая 2017 года. Подсудимый управлял бензовозом КамАЗ без прав (его лишили водительского удостоверения в феврале 2017-го). На 54-м километре автодороги "Магнитогорск - Кизильское - Сибай" автоцистерна выехала на встречку, где столкнулась с каретой скорой помощи.

54-летний водитель неотложки погиб на месте. Фельдшера и виновника аварии госпитализировали.

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