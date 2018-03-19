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Водитель бензовоза сел на 2 года за ДТП с неотложкой на Южном УралеСегодня в 11:46

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В котором погиб человек.

Кизильский райсуд вынес приговор 26-летнему магнитогорцу, признав его виновным в гибели водителя скорой помощи. Молодой человек проведет 2 года в колонии-поселении. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Страшная авария произошла 3 мая 2017 года. Подсудимый управлял бензовозом КамАЗ без прав (его лишили водительского удостоверения в феврале 2017-го). На 54-м километре автодороги "Магнитогорск - Кизильское - Сибай" автоцистерна выехала на встречку, где столкнулась с каретой скорой помощи.

54-летний водитель неотложки погиб на месте. Фельдшера и виновника аварии госпитализировали.

Ранее по теме:
Под Магнитогорском водитель скорой погиб в ДТП с бензовозом

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