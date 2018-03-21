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300 домов Екатеринбурга спасли от "плюс 50"Сегодня в 08:58

Залатав дыру в теплокамере.

Коммунальщики полностью восстановили теплоснабжение жилых домов по улицам Стахановской и Калинина в Екатеринбурге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Авария на 700-миллиметровом магистральном трубопроводе была обнаружена 20 марта около 03.00 в ходе дежурного обхода теплокамер. В камере на улице Стахановской было зафиксировано подтопление.

Чтобы предотвратить разлив воды по близлежащим улицам, коммунальные службы приняли решение отключить поврежденную трубу и оперативно откачать из камеры воду. При этом специалистам ЕТК пришлось снизить параметры теплоносителя на данном участке до + 50 градусов. В зону временного ограничения теплоснабжения и ГСВ попали 300 жилых домов.

К утру 20 марта число жилых домов, оставшихся практически без тепла, сократилось до 28. Однако на пути ремонтных бригад внезапно встал автомобиль Lada Granta, припаркованный прямо на теплотрассе. Поэтому завершить аварийные работы специалистам ЕТК удалось лишь к полуночи. В завершении ликвидации аварии участвовали 2 ремонтные бригады и 4 единицы специализированной техники.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ППР надо было нормально выполнять, тогда и аварий не было бы Сегодня в 10:01

Ну надо же.... обычные работы по эксплуатации, в данном случае тепловых сетей, выдаются как ГЕРОИЧЕСКИЕ спасения.... Знаю я таких аварийщиков. Когда я работала на заводе инженером, то организовала ту самую эксплуатацию в цехе так, что не было никаких аварий, всё в нормальном штатном режиме, соблюдение ППР (планово-профилактические работы), сделала подробный график ППР, обязала подчинённых выполнять работу ответственно, всё записывала, кто что делал, и если происходила потом авария по причине их недобросовестной работы до следующего планового ремонта, то они знали, что будут наказаны за это рублём. Так что они всё поняли и работали как надо. И при таком нормальном режиме и рабочим было легче работать, не было авралов, когда они, как сумасшедшие, должны были таскать жуткие тяжести, что-то делать в страшной спешке, чтобы как-то устранить аварию, пусть глупо, пусть методом латания дыр, но хотя бы чтобы как-то продержалось. А ведь были и такие горе "спецы", которые гордились аварией, они в тот момент очень гордо говорили: "У меня авария" и всё начальство должно было вокруг того горе "спеца" крутится, чтобы он хотя бы как-то бы что-то сделал. И он вроде как становился местной знаменитостью, начальство высокое на него внимание обратило. Короче, обычный такой дурдом российский.

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