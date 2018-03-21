Залатав дыру в теплокамере.

Коммунальщики полностью восстановили теплоснабжение жилых домов по улицам Стахановской и Калинина в Екатеринбурге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Авария на 700-миллиметровом магистральном трубопроводе была обнаружена 20 марта около 03.00 в ходе дежурного обхода теплокамер. В камере на улице Стахановской было зафиксировано подтопление.

Чтобы предотвратить разлив воды по близлежащим улицам, коммунальные службы приняли решение отключить поврежденную трубу и оперативно откачать из камеры воду. При этом специалистам ЕТК пришлось снизить параметры теплоносителя на данном участке до + 50 градусов. В зону временного ограничения теплоснабжения и ГСВ попали 300 жилых домов.

К утру 20 марта число жилых домов, оставшихся практически без тепла, сократилось до 28. Однако на пути ремонтных бригад внезапно встал автомобиль Lada Granta, припаркованный прямо на теплотрассе. Поэтому завершить аварийные работы специалистам ЕТК удалось лишь к полуночи. В завершении ликвидации аварии участвовали 2 ремонтные бригады и 4 единицы специализированной техники.

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