За сутки.

В Свердловской области за прошедшие сутки произошло 136 ДТП. Один человек погиб, 10 получили травмы. Среди пострадавших – двое детей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, виновниками дорожных происшествий часто становятся сами водители, которые, несмотря на сложные погодные условия, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры на заснеженных трассах.

Еще один фактор, провоцирующий ДТП, – некачественная и несвоевременная уборка трасс. По данным ведомства, за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД выдано 173 предписания на устранение недостатков, связанных с зимним содержанием трасс. В отношении владельцев автодорог и лиц, ответственных за их очистку, составлено 13 протоколов.

"В целях своевременной и качественной уборки городских улиц Госавтоинспекция просит водителей не оставлять транспортные средства на краю проезжей части", - добавили в региональном УГИБДД.

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