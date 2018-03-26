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Родственница главы Кузбасса Тулеева погибла в пожаре в кемеровском ТРЦСегодня в 11:52

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Число жертв возросло до 53.

В результате ЧП в кемеровском торговом центре погибла родственница губернатора региона Амана Тулеева. "Я это сам лично переживаю, потому что у меня очень близкий родственник погиб, к сожалению, девочка", – сообщил глава Кузбасса в интервью ТАСС.

По решению губернатора, семьи, потерявшие в пожаре родственников, получат по миллиону рублей за каждого погибшего. На данный момент подтверждена гибель 53 посетителей. Продолжаются поиски еще 16 человек.

Возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возникло вечером 25 марта. Площадь пожара превысила 1 000 квадратных метров. В ликвидации ЧС участвовали 663 человека и 124 единицы техники.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, в рамках уголовного дела задержаны и допрошены 4 человека. Среди них - арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании ТЦ.

Ранее по теме:
Жертвами пожара в кемеровском ТРЦ стали 37 человек

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