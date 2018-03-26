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МЧС озвучило причину пожара в "Бухте Квинс"Сегодня в 17:34

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Делом займется полиция.

Стала известна причина пожара в коттеджном поселке "Бухта Квинс" в Екатеринбурге.

"Завершились все экспертизы. Причиной пожара стал поджог. Мы передали материалы в полицию для дальнейшего разбирательства", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель свердловского ГУ МЧС Наталья Зырянова.

Пожар в скандально известном ПЖСК произошел 6 февраля. Горел двухэтажный таунхаус на улице Изоплитной, предназначенный для продажи. Пламя охватило 150 "квадратов".

Следует напомнить, что пайщики "Бухты Квинс" вложили в строительство ЖК около 150 миллионов рублей. В 2011 году стройка была заморожена, по факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. По официальным данным, в деле числится 65 потерпевших. Ущерб превышает 54 миллиона рублей.

Обвиняемыми по делу проходят бард Александр Новиков, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их бывшая бизнес-партнер Лариса Ассонова.

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"Это не случайно": загорелся таунхаус в "Бухте Квинс"

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