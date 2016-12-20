×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Таскаев не вернул государству служебное жильеСегодня в 10:32

  • Текст

Распрощавшись с креслом в Госдуме.

Экс-депутат Госдумы РФ от Свердловской области Владимир Таскаев до сих пор не освободил служебное жилье в Москве. Его фамилию в числе прочих 9 января назвал зампред комитета нижней палаты парламента по регламенту Михаил Романов, передает "Уралинформбюро".

В апартаментах на улице Улофа Пальме по-прежнему проживают трое бывших народных избранников. Помимо Таскаева, работавшего в Госдуме от ЛДПР, это коммунист Михаил Заполев и единоросс Михаил Яшин.

По словам Романова, если в течение недели-двух экс-депутаты освободят жилье, необходимость решать вопрос через суд отпадет, хотя такой вариант развития событий уже проработан Управлением по делам президента.

Между тем в очереди на служебное жилье стоят порядка 50 парламентариев. В течение четырех месяцев со дня выборов они проживают в гостиницах за казенный счет.

Задержаться в принадлежащих государству квартирах бывшие депутаты Госдумы могли до 4 декабря 2016 года – из-за переноса дня голосования на сентябрь у них до этой даты сохранились все льготы, положенные народным избранникам.

Ранее по теме:
Экс-депутаты Госдумы от Среднего Урала цепляются за служебное жилье

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus