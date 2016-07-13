Гаффнеру оставили клеймо банкрота11 января в 14:12
- Текст
Ружье "не выстрелило".
Арбитражный суд Свердловской области продлил срок конкурсного производства в рамках процедуры банкротства депутата регионального ЗакСо Ильи Гаффнера. Решение принято 11 января 2017 года, передает "Уралинформбюро".
Финансово несостоятельным единоросс был признан в феврале 2016 года. Поводом стал долг в 160 миллионов рублей в рамках его поручительства по кредиту, выданному Россельхозбанком агропредприятию "Шиловское".
В июле стартовала процедура реализации имущества политика, в ноябре был составлен перечень "нажитого". Как выяснилось, во владении Гаффнера оказалась лишь пара ружей - Browning B45 и Benelli Argo на общую сумму 110 тысяч рублей. Впрочем, сбыть их не удалось, ввиду чего финансовый управляющий Александр Осинский ходатайствовал о продлении конкурсного срока реализации.
Также по теме:
Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
13 июля 2016 в 19:44
Свердловский арбитраж признал депутата Гаффнера банкротом
Открыта процедура реализации имущества.19 сентября 2016 в 14:23
Суд требует отчет от организаций банкрота Гаффнера
По делу о банкротстве.14 января 2016 в 15:41
"Неимущий" Гаффнер может избежать банкротства
Вопрос решат 9 февраля.23 ноября 2016 в 12:44
Приставы трясут с мэрии Екатеринбурга "подземный план"
На радость провайдерам.17 ноября 2016 в 16:25
Депутат-банкрот Гаффнер оказался гол как сокол
Но со стволами.11 ноября 2016 в 15:06
Совет Федерации подготовил Гаффнеру неприятный сюрприз
Банкроту не место во власти.20 октября 2016 в 16:37
Налоговики вставили свои 5 копеек в банкротство Гаффнера
Оказавшись в хвосте очереди кредиторов.18 октября 2016 в 16:24
Нетиевский усидел в кресле директора "Уральских пельменей"
Суд снова встал на его сторону.14 октября 2016 в 13:00
Сибиряки банкротят "Уралтрансмаш"
Из-за миллионных долгов.05 октября 2016 в 13:38
Свердловские "Патриоты России" попали на миллион
И ответят перед партией в суде.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".