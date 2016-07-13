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Гаффнеру оставили клеймо банкрота11 января в 14:12

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Ружье "не выстрелило".

Арбитражный суд Свердловской области продлил срок конкурсного производства в рамках процедуры банкротства депутата регионального ЗакСо Ильи Гаффнера. Решение принято 11 января 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Финансово несостоятельным единоросс был признан в феврале 2016 года. Поводом стал долг в 160 миллионов рублей в рамках его поручительства по кредиту, выданному Россельхозбанком агропредприятию "Шиловское".

В июле стартовала процедура реализации имущества политика, в ноябре был составлен перечень "нажитого". Как выяснилось, во владении Гаффнера оказалась лишь пара ружей - Browning B45 и Benelli Argo на общую сумму 110 тысяч рублей. Впрочем, сбыть их не удалось, ввиду чего финансовый управляющий Александр Осинский ходатайствовал о продлении конкурсного срока реализации.

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