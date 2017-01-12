И оштрафовали.

Депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян лишен прав на 1 год и 7 месяцев за вождение в пьяном виде. Кроме того, он должен выплатить штраф в 30 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в аппарате мирового участка №2 Железнодорожного суда Екатеринбурга.

По словам депутатского адвоката, решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

А.Карапетян был задержан сотрудниками ГИБДД в ночь на 11 декабря 2016 года. Сам он изначально отрицал данный факт, заявляя журналистам, что в это время находился в Москве. Позже в Сети появилось видео задержания, снятое одним из инспекторов, и свердловский депутат оскандалился на всю страну.

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