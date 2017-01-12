Депутата Карапетяна ждет новый судСегодня в 17:54
- Текст
В стенах ЗакСо.
Коллеги по Заксобранию вызовут на ковер свердловского депутата Армена Карапетяна, лишенного прав за пьяное вождение. Ему придется объясниться на заседании мандатной комиссии. Более сурового наказания, чем общественное порицание, в законе сегодня нет, сетуют парламентарии.
"Лишить мандата мы его все-таки не можем. Но в любом случае будем настаивать, чтобы он присутствовал на заседании и объяснил свое поведение. Такое точно не должно остаться безнаказанным. Мало того, что он в пьяном виде ездил, так еще и начал показывать депутатское удостоверение, демонстрируя, что выше общества. Такое недопустимо!", - пояснил "Уралинформбюро" член мандатной комиссии Заксобрания, депутат Александр Коркин.
Когда состоится "товарищеский суд", пока неизвестно – депутаты ждут справки из суда по вынесенному решению.
"Сейчас ведь только суд первой инстанции вынес решение, и оно будет обжаловаться. Дождемся, когда все обжалования пройдут и решения вступят в законную силу, после чего сможем приступить к рассмотрению вопроса по существу", - пояснил "Уралинформбюро" председатель мандатной комиссии Алексей Коробейников. По его словам, произойдет это не раньше конца января - начала февраля.
В ночь на 11 декабря сотрудники ГИБДД задержали А.Карапетяна за вождение в пьяном виде. Видео происшествия попало в Сеть и стало поводом для сюжетов на федеральных телеканалах. 12 января 2017 года суд приговорил депутата к штрафу в 30 тысяч рублей и лишению водительских прав на 1 год 7 месяцев.
Ранее по теме:
Депутата Карапетяна лишили прав за пьяную езду
В Екатеринбурге пьяным за рулем поймали депутата ЗакСо
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
Сегодня в 15:00
Депутата Карапетяна лишили прав за пьяную езду
И оштрафовали.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".