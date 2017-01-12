В стенах ЗакСо.

Коллеги по Заксобранию вызовут на ковер свердловского депутата Армена Карапетяна, лишенного прав за пьяное вождение. Ему придется объясниться на заседании мандатной комиссии. Более сурового наказания, чем общественное порицание, в законе сегодня нет, сетуют парламентарии.

"Лишить мандата мы его все-таки не можем. Но в любом случае будем настаивать, чтобы он присутствовал на заседании и объяснил свое поведение. Такое точно не должно остаться безнаказанным. Мало того, что он в пьяном виде ездил, так еще и начал показывать депутатское удостоверение, демонстрируя, что выше общества. Такое недопустимо!", - пояснил "Уралинформбюро" член мандатной комиссии Заксобрания, депутат Александр Коркин.

Когда состоится "товарищеский суд", пока неизвестно – депутаты ждут справки из суда по вынесенному решению.

"Сейчас ведь только суд первой инстанции вынес решение, и оно будет обжаловаться. Дождемся, когда все обжалования пройдут и решения вступят в законную силу, после чего сможем приступить к рассмотрению вопроса по существу", - пояснил "Уралинформбюро" председатель мандатной комиссии Алексей Коробейников. По его словам, произойдет это не раньше конца января - начала февраля.

В ночь на 11 декабря сотрудники ГИБДД задержали А.Карапетяна за вождение в пьяном виде. Видео происшествия попало в Сеть и стало поводом для сюжетов на федеральных телеканалах. 12 января 2017 года суд приговорил депутата к штрафу в 30 тысяч рублей и лишению водительских прав на 1 год 7 месяцев.

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