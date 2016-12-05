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Губернатор упростил жизнь свердловским министрамСегодня в 19:03

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Утвердив заочное голосование кабмина.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый регламент работы регионального кабмина. Заседать министры будут раз в месяц и смогут принимать решения заочно.

Согласно указу губернатора, вместо прежних еженедельных заседаний кабмина вводится практика "не реже одного раза в месяц". При этом большую часть вопросов члены правительства смогут обсуждать заочно – в перечень обязательных для личных встреч попали лишь 10 пунктов, главным образом посвященных стратегическому планированию и распределению средств. Однако в указе сделана оговорка, что в этот список могут быть включены иные вопросы, если того потребуют областные или федеральные законы. Обосновывать необходимость очного или заочного обсуждения должны докладчики, представляя администрации губернатора свои предложения в повестку.

Стоит отметить, что утверждение нового регламента работы правительства связано с реформой областной системы власти. При этом в декабре глава региона уже утверждал временный распорядок работы кабмина, в котором упоминалась возможность заочных голосований, но тогда против нововведения возражала прокуратура. В предыдущем документе отсутствовало четкое описание того, какие именно вопросы могут рассматриваться без созыва министров, что и вызвало протест надзорного ведомства. В новой версии этот недостаток устранен.

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