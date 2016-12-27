Губернатор Прикамья определится с министрами к концу недели17 января в 11:42
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Звучат "новаторские идеи".
Окончательные кадровые решения по реформированию правительства Пермского края губернатор Виктор Басаргин намерен принять до конца текущей недели. Об этом он сообщил в своем блоге, передает "Уралинформбюро".
"Встречаюсь с членами кабинета министров для обсуждения их предложений в рамках проводимой реформы, ежедневно получаю и рассматриваю поступающие предложения о вариантах "перезагрузки" министерств и от промышленников, и от представителей предпринимательского сообщества, и от общественников", - отметил Басаргин.
По его словам, в рамках встреч звучат "по-настоящему новаторские идеи" и "предлагаются конкретные подходы". Кроме того наблюдаются "подвижки в ежедневной работе министерств".
Реформировать краевое правительство Виктор Басаргин решил 22 декабря 2016 года. Согласно его указу во главе кабинета министров должен стоять губернатор, а пост премьера следует упразднить. Не исключены перестановки в числе глав министерств.
Аналогичная реформа минувшей осенью была проведена в Свердловской области. Следует отметить, что в обоих регионах в сентябре 2017 года состоятся губернаторские выборы.
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