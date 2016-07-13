Гаффнер попросил у суда денег на жизнь17 января в 18:26
- Текст
И содержание детей.
Депутат свердловского Заксобрания Илья Гаффнер подал ходатайство об исключении части его доходов из конкурсной массы. 12 января соответствующий документ поступил в Арбитражный суд региона, 16 января он был принят к рассмотрению.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, Гаффнер попросил исключить определенную денежную сумму, необходимую на содержание самого депутата, а также его детей. Речь идет о деньгах за предыдущие несколько месяцев и о сумме на будущее – до окончания срока конкурсного производства. Ранее оно решением Арбитража было продлено до 11 мая 2017 года.
Какую именно сумму запросил народный избранник, в суде не уточнили. Однако пояснили, что инстанцией будет произведен собственный расчет объема средств, необходимого на заявленные Гаффнером цели. Рассмотрение ходатайства назначено на 13 февраля.
Конкурсное производство в отношении Ильи Гаффнера было открыто в июле 2016-го. В феврале того же года он был признан финансово несостоятельным. До банкротства депутата довело поручительство по кредиту, выданному Россельхозбанком агропредприятию "Шиловское". Сумма долга превышает 160 миллионов рублей.
Ранее по теме:
Гаффнеру оставили клеймо банкрота
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
17 января в 20:23
Украинских пограничников готовят к наступлению на Крым
Через Донбасс.17 января в 20:00
Пермский депутат пойдет под суд за растрату
Бюджетные деньги пропадали в течение двух лет.17 января в 19:28
Компанию Новикова признали банкротом
За долг в 12 миллионов.17 января в 18:59
Суицид курганца в полиции обернулся уголовным делом
У него были повреждены внутренние органы.17 января в 18:49
На ММК найдены трое погибших от угарного газа
Их личности устанавливаются.17 января в 18:46
"Уралбройлеру" снова грозит банкротство
У предприятия долг в 380 тысяч рублей.17 января в 18:45
Мотоцикл "Урал" укомплектовали водкой и консервами
В честь юбилея.17 января в 18:36
Южный и Средний Урал возглавили антилидеров экологического рейтинга
Дело швах.17 января в 18:33
Полиция поймала находившихся в федеральном розыске тюменцев
Они арестованы.17 января в 18:30
СКР разбирается в истории с протащившим инспектора екатеринбуржцем
Он арестован на 12 суток.17 января в 18:26
Гаффнер попросил у суда денег на жизнь
И содержание детей.17 января в 18:23
В Екатеринбурге на Блюхера полыхал автосервис
Пострадавших нет.17 января в 18:16
Эпидемия гриппа накрыла Южный Урал
За неделю слегли более 37 000 человек.17 января в 18:12
Доллар пробил минимум с лета 2015 года
Опустившись ниже 59 рублей.17 января в 18:05
Курганскому "палачу" продлили арест на 2 месяца
До 18 марта.
-
11 января в 14:12
Гаффнеру оставили клеймо банкрота
Ружье "не выстрелило".13 июля 2016 в 19:44
Свердловский арбитраж признал депутата Гаффнера банкротом
Открыта процедура реализации имущества.19 сентября 2016 в 14:23
Суд требует отчет от организаций банкрота Гаффнера
По делу о банкротстве.14 января 2016 в 15:41
"Неимущий" Гаффнер может избежать банкротства
Вопрос решат 9 февраля.17 января в 19:28
Компанию Новикова признали банкротом
За долг в 12 миллионов.23 ноября 2016 в 12:44
Приставы трясут с мэрии Екатеринбурга "подземный план"
На радость провайдерам.17 ноября 2016 в 16:25
Депутат-банкрот Гаффнер оказался гол как сокол
Но со стволами.11 ноября 2016 в 15:06
Совет Федерации подготовил Гаффнеру неприятный сюрприз
Банкроту не место во власти.20 октября 2016 в 16:37
Налоговики вставили свои 5 копеек в банкротство Гаффнера
Оказавшись в хвосте очереди кредиторов.18 октября 2016 в 16:24
Нетиевский усидел в кресле директора "Уральских пельменей"
Суд снова встал на его сторону.
Главные новости
- 17 января в 19:28Компанию Новикова признали банкротом
- 17 января в 18:26Гаффнер попросил у суда денег на жизнь
- 17 января в 16:45На беременную екатеринбурженку с сыном рухнула глыба льда
- 17 января в 16:40Чекистов в екатеринбургское УМВД привел след из клуба "Храбр"
- 17 января в 15:05Эпидпорог по гриппу в Екатеринбурге превышен вдвое
Аналитика
Маршрутовредительство
Екатеринбург поделят на районы-резервации?
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.