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Гаффнер попросил у суда денег на жизнь17 января в 18:26

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И содержание детей.

Депутат свердловского Заксобрания Илья Гаффнер подал ходатайство об исключении части его доходов из конкурсной массы. 12 января соответствующий документ поступил в Арбитражный суд региона, 16 января он был принят к рассмотрению.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, Гаффнер попросил исключить определенную денежную сумму, необходимую на содержание самого депутата, а также его детей. Речь идет о деньгах за предыдущие несколько месяцев и о сумме на будущее – до окончания срока конкурсного производства. Ранее оно решением Арбитража было продлено до 11 мая 2017 года.

Какую именно сумму запросил народный избранник, в суде не уточнили. Однако пояснили, что инстанцией будет произведен собственный расчет объема средств, необходимого на заявленные Гаффнером цели. Рассмотрение ходатайства назначено на 13 февраля.

Конкурсное производство в отношении Ильи Гаффнера было открыто в июле 2016-го. В феврале того же года он был признан финансово несостоятельным. До банкротства депутата довело поручительство по кредиту, выданному Россельхозбанком агропредприятию "Шиловское". Сумма долга превышает 160 миллионов рублей.

Ранее по теме:
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