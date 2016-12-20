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Уральских спасателей посадят на голову друг другу Сегодня в 12:59

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Сибиряки выселят их из здания.

Свердловское ГУ МЧС меняет место дислокации - из здания на Карла Либкнехта спасатели переезжают к коллегам из Уральского регионального центра на Шейнкмана. Об этом "Уралинформбюро" сообщил собственный источник.

"Да, действительно, все главное управление переезжает. Это связано с присоединением УРЦа к Сибирскому региональному центру МЧС. Мы должны закончить переезд в течение недели", - подтвердила начальник пресс-службы свердловского главка Наталья Зырянова.

Следует отметить, что сотрудники УРЦа продолжат работать в здании на Шейнкмана до 1 апреля. Таким образом, сейчас спасатели будут буквально сидеть на головах друг у друга.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в России укрупняются региональные центры МЧС. В частности, Уральский сольется с Сибирским. Передача управленческих функций от УРЦа должна быть завершена в первом квартале.

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