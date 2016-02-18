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Суд отказался выпускать Сандакова из домаСегодня в 13:24

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Защитники вновь подадут апелляцию.

18 января 2017 года Челябинский облсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о продлении домашнего ареста бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову. В удовлетворении апелляционной жалобы его защитников отказано, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

"Мы будем еще обжаловать данное решение. Оно не только неразумное - оно даже формально противоречивое", - заявил "Уралинформбюро" адвокат обвиняемого Сергей Колосовский. По его словам, на подготовку нового заявления в суд уйдет около двух недель. При этом срок ареста истекает через месяц, но есть опасения, что мера пресечения будет продлеваться.

Николай Сандаков находится под домашним арестом около года. Он обвиняется в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Так, по версии следствия, в 2011 году экс-чиновник принял от мэра Озерска 1,5 миллиона рублей, пообещав посодействовать в карьерном росте. Кроме того, он организовал взлом электронных почтовых ящиков нескольких сотрудников главы администрации губернатора. С марта 2016 к этому прибавилось обвинение в получении взятки от ЧОП "Питон".

В настоящее время расследование дела о взятке закончено, обвиняемый знакомится с материалами следствия. Он должен успеть к 28 февраля, когда истекает срок ареста.

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