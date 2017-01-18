×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Серов подхватил "антипартийный" тренд на выборахСегодня в 15:10

  • Текст

Списков не будет.

Гордума Серова на внеочередном заседании 17 января приняла решение о проведении публичных слушаний по изменению устава муниципалитета. Речь идет о существенном изменении системы выборов городских депутатов.

Как рассказал "Уралинформбюро" парламентарий Александр Столбов, прежде всего предлагается отменить голосование по партийным спискам. Вместо этого город будет поделен на 5 пятимандатных округов, в которых будут избираться 25 депутатов. "Такая система была у нас до 2012 года. И сейчас ее обсудили на гордуме – она всех устроила", - пояснил А.Столбов.

В настоящее время гордума Серова избирается по смешанной системе: 13 депутатов - по партийным спискам, еще 12 – по четырем трехмандатным округам.

Слушания по возвращению города к прежней системе выборов депутатов назначены на конец января. Если поправки будут одобрены, то голосование по новым правилам пройдет уже в сентябре текущего года.

Серов стал вторым городом Свердловской области, решившим отказаться от партийных списков на выборах муниципальных депутатов. Первым был Первоуральск, где публичные слушания на эту тему прошли 12 января.

Ранее по теме:
На выборах в Свердловской области "вычеркнут" списки партий

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Маршрут народного гнева

Маршрут народного гнева

На карте Екатеринбурга.

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus