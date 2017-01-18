Серов подхватил "антипартийный" тренд на выборахСегодня в 15:10
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Списков не будет.
Гордума Серова на внеочередном заседании 17 января приняла решение о проведении публичных слушаний по изменению устава муниципалитета. Речь идет о существенном изменении системы выборов городских депутатов.
Как рассказал "Уралинформбюро" парламентарий Александр Столбов, прежде всего предлагается отменить голосование по партийным спискам. Вместо этого город будет поделен на 5 пятимандатных округов, в которых будут избираться 25 депутатов. "Такая система была у нас до 2012 года. И сейчас ее обсудили на гордуме – она всех устроила", - пояснил А.Столбов.
В настоящее время гордума Серова избирается по смешанной системе: 13 депутатов - по партийным спискам, еще 12 – по четырем трехмандатным округам.
Слушания по возвращению города к прежней системе выборов депутатов назначены на конец января. Если поправки будут одобрены, то голосование по новым правилам пройдет уже в сентябре текущего года.
Серов стал вторым городом Свердловской области, решившим отказаться от партийных списков на выборах муниципальных депутатов. Первым был Первоуральск, где публичные слушания на эту тему прошли 12 января.
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