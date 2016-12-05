После конкурсного отбора.

Собрание депутатов Копейска на внеочередном заседании 18 января определилось с деталями проведения конкурса на пост главы городского округа, передает "Уралинформбюро".

Прием документов от кандидатов будет проходить с 21 по 30 января. 1 марта состоится предварительное заседание конкурсной комиссии, 10-го – сам конкурс.

В комиссию войдут восемь человек – 4 от губернатора, 4 от депутатского корпуса. Утвердить список своих представителей народные избранники планируют 1 февраля.

Непосредственно выборы главы, когда городское собрание депутатов будет голосовать за прошедших конкурсный отбор претендентов, состоятся 22 марта.

Пост главы Копейска освободился в декабре 2016 года – Валерий Устинов сложил полномочия из-за проблем со здоровьем. Его предшественник Вячеслав Истомин был вынужден досрочно покинуть должность, поскольку стал фигурантом уголовного дела о получении им взятки.

По мнению политолога Александра Мельникова, одним из кандидатов на мэрское кресло при поддержке региональных властей может стать Владимир Можин - бывший зампрокурора Челябинской области.



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