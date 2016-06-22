Перераспределив функционал.

Реформа правительства Пермского края, затеянная губернатором Виктором Басаргиным в декабре 2016 года, обернулась не только кадровыми перестановками, но и упразднением ряда структур, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно указу главы региона, в целях формирования эффективной структуры исполнительных органов власти с 19 января ликвидировано министерство информационного развития и связи. Его функции перешли краевому минтрансу, который будет именоваться министерством транспорта и связи. Руководителя ему пока не подыскали.

"Под нож" также пошло агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям. Его обязанности и полномочия переданы министерству экономического развития, в наименовании которого прибавилось слово "инвестиции". Ведомство возглавил вице-премьер Виктор Агеев.

Следует отметить, что в структуре правительства появилось и новое министерство - территориальной безопасности. Его на правах и.о. возглавляет Андрей Ковтун.



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