Парламентарий готовится к выдвижению.

За пост главы Копейска намерен побороться депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Горнов. 26 января его помощник получил список необходимых для участия в конкурсе документов, сообщили "Уралинформбюро" в городском собрании депутатов.

Примечательно, что предыдущий конкурс также прошел не без участия парламентария – Горнов оказывал поддержку Владимиру Бисерову (замглавы, руководящий городом на правах и.о.). По мнению представителя Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрея Лаврова, депутат при этом лоббировал интересы областных бизнес-элит, желающих потеснить в Копейске местных предпринимателей.

Политолог Александр Мельников считает, что к выдвижению Горнова приложила руку губернаторская администрация. "А вот, похоже, и развитие комбинации (или план "Б") областных властей по выборам главы в Копейске. Теперь можно раскладывать разные политические пасьянсы. Расширяется пространство для диалога с городскими депутатами", - пишет он на своей странице в LiveJournal.

Ранее наиболее вероятным протеже команды Дубровского назывался бывший зампрокурора Челябинской области Владимир Можин. Впрочем, вопрос его участия в борьбе за кресло главы Копейска по-прежнему актуален, поскольку срок подачи документов истекает только 30 января.

Итоговое заседание конкурсной комиссии, в которую войдут по 4 человека от губернатора и собрания депутатов Копейска, состоится 10 марта. Голосование народных избранников за прошедших конкурсный фильтр кандидатов намечено на 22 марта.

Место главы Копейска вновь стало вакантным в декабре 2016 года после того, как пост из-за состояния здоровья покинул Валерий Устинов. Его предшественник Вячеслав Истомин в июле был обвинен в получении взятки и по ходу расследования уголовного дела сложил полномочия.



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